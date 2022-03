Am Rheinufer in Düsseldorf : Fischmarkt startet mit Neuerungen in die Post-Corona-Saison

Der Fischmarkt am Tonhallenufer hat eine lange Tradition. In diesem Jahr findet er zum 21. Mal statt. Foto: Rheinlust

Düsseldorf In diesem Jahr sind es sieben Termine, an denen der Fischmarkt am Rheinufer in Düsseldorf stattfinden wird. Dann gibt es regionale und internationale Spezialitäten – einmal sogar an zwei Tagen hintereinander. 70 Aussteller sind am Start.

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause findet am 10. April erstmals wieder der Fischmarkt am Tonhallenufer statt. An sieben Sonntagen in diesem Jahr – zusätzlich zum ersten Sonntag im Oktober auch am 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit) – versammeln sich etwa 70 Aussteller, wie die Organisatorin Gabriela Picariello am Donnerstag im Café de Bretagne sagte – dieses Restaurant wird ebenfalls am Fischmarkt teilnehmen.

Im Angebot sind regionale und internationale Spezialitäten, Weine, Burger, Knödel und sieben Stände mit Fisch, außerdem gibt es Blumen, Kunst und Kosmetik. Bei gutem Wetter könnten 15.000 Besucher den Start begleiten. In Köln geht es mit dem Fischmarkt am Tanzbrunnen übrigens schon am 3. April los.

Fischmarkt 2022: Oliver Neuhoff, Klosterhof-Küchenchef, Fischmarkt-Veranstalterin Gabriela Picariello und "Kiezmetzger" Marc Pilgrim (r.) Foto: Brigitte Pavetic

Eigentlich würde Veranstalterin Gabriela Picariello in die 23. Saison starten, doch wegen Corona findet der Fischmarkt jetzt zum 21. Mal statt. Im Durchschnitt nahmen vor Corona 100 Aussteller teil. „Aber gut 15 sind Konkurs gegangen. Es ist noch eine große Unsicherheit wegen Corona zu spüren und jetzt auch der Ukraine. Andererseits freuen sich viele Menschen auf den Fischmarkt. Wenn das Wetter mitspielt, werden sicher viele Gäste kommen. Und das wiederum wird allen Ausstellern Mut machen.“

Den Spielraum für zunächst abwartende Aussteller nutzte Picariello für Neuzugänge: Oliver Neuhoff, Küchenchef im Klosterhof im Maxhaus, wird erstmals teilnehmen, er will etwa die Pizza-Variante „Pinsa“ anbieten. Eine Premiere wird es auch für den „Kiezmetzer“ Marc Pilgrim, der Deftiges von Tieren, aber auch Veganes anbietet.

"Kiezmetzger" Marc Pilgrim ist erstmals beim Fischmarkt 2022 dabei. Hier bereitet der einen Burger vor. Foto: Brigitte Pavetic

Der Holländer Roy Geeraets, der mit seinem Stand seit der ersten Stunde auf dem Fischmarkt ist, steht auch dieses Mal in den Startlöchern mit seinem Kibbeling – ebenso der WDR-Reporter Dave Hänsel mit seinem Weinangebot und DJ Theo Fitsos. Wegen des Stadtstrands in Höhe der Tonhalle ist der Teil des Fischmarktes, der zuvor hinter der Brücke in Richtung Altstadt war, auf dem Platz in Richtung Rheingärtchen zu finden.

In Anbetracht des Ukraine-Krieges stellt die Veranstalterin den Platz für ein karitatives Angebot zur Verfügung. Eine Kooperation mit zwei Hilfsbündnissen ist geplant auf dem Fischmarkt: Vertreter von AVP (www.integrationavp.de) und dem deutsch-ukrainischen Verein de.Perspektive (www.de-perspektive) werden bei der Veranstaltung um Spenden bitten, die bei der humanitären Notlage helfen sollen.