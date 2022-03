Soziale Stadt : Altstadt-Armenküche fordert Sozialticket für zehn Euro

Düsseldorf Seit 30 Jahren verteilen ehrenamtliche Helfer frisch zubereitetes Essen an Menschen mit geringem Einkommen. Der Bedarf ist in der Corona-Krise stark gestiegen.

Am liebsten wäre es Bruder Wolfgang, die Armenküche könnte den Betrieb einstellen. Das würde bedeuten, dass es in Düsseldorf keine Menschen mehr gäbe, die auf ein kostenloses Essen angewiesen wären. Aus diesem Grund steht das 30-jährige Bestehen der Altstadt-Armenküche unter dem Motto „Schafft die Armenküchen ab!“. Das müsse kein Traum bleiben, sagt Vorstandsmitglied Pater Wolfgang Sieffert, wenn es Sozialleistungen gäbe, die zu mehr als nur zum Überleben reichen. „Wir fordern ein bezahlbares Sozialticket für zehn Euro im Monat“, sagt er. „Es fehlen in Düsseldorf auch viele Sozialwohnungen. Die Hälfte aller Düsseldorfer hat Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein.“ Weiter steigende Mieten und das Luxussanieren von Bestandswohnungen müssten gestoppt werden. „Wohnungen dürfen kein Teil des an Rendite orientiertem Markt sein.“