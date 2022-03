Backstage in der ganzen Stadt : Ein Ehrentag für Düsseldorfs Stadtführer

Düsseldorf Es gibt so viele spannende Ecken in der Stadt zu entdecken. Den Weltgästeführertag nutzen Düsseldorfs Profi-Guides, um Blicke hinter die Kulissen zu ermöglichen.

Anlässlich des Weltgästeführertags am morgigen Samstag, 19. März, haben sich auch Düsseldorfs Profi-Guides ein paar Programmpunkte überlegt: „Mehr Seele als Leib – die katholischen Altstadtkirchen“ ist das Thema der Führung mit Dorothee Spelberg, Treff: 10.30 Uhr am St. Lambertus am Stiftsplatz. Um U-Bahn-Kunst geht es bei „Seelenbalsam unter Tage“ mit Georg Reinders, Treff: 11 Uhr an der U-Bahn-Station Pempelforter Straße, Ausgang Oststraße. Auszeiten in der Altstadt verheißt Antje Kahnt mit „Orte, die die Seele streicheln“. Treff: 12 Uhr am Umweltinformationszentrum/Alte Bastion, Unteres Rheinwerft 30. Mit „(Un)kräuter Am Wegesrand“ zeigt Jörg Allenstein, was es alles Essbares im Hofgarten gibt. Treff: 13 Uhr an der Oper, Heinrich-Heine-Allee 16a.