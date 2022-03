Düsseldorfer Psychologin im Antenne-Talk : Tipps für ein Leben in Ausnahmesituationen

Düsseldorf Die Düsseldorfer Diplom-Psychologin war dieses Mal zu Gast im Antenne-Düsseldorf-Studio. Die Kraft des positiven Denkens etwa war ein Thema der Sendung. Kommenden Sonntag begrüßt Moderatorin Claudia Monreal übrigens den Kabarettisten Dietmar Jacobs.

Gerade in Krisenzeiten setzt die Düsseldorfer Diplom-Psychologin Gabriele Birnstein auf die Kraft des positiven Denkens. „Außerdem ist Optimismus alternativlos – so schwer es manchmal ist.“ Und sie macht deutlich: „Das, was wir alle gerade erleben, ist ein totaler Kontrollverlust, und das ist natürlich bedrückend“, sagte sie jüngst im Talk von und mit Antenne-Düsseldorf-Moderatorin Claudia Monreal. Zwei Stunden lang sprachen die beiden über die Herausforderungen verschiedener Ängste und Krisen wie Corona und auch den Krieg in der Ukraine.