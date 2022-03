Kampf gegen die Corona-Pandemie in Wermelskirchen : In der „Apotheke an der Post“ wird jetzt geimpft

In der „Apotheke an der Post“ wird jetzt geimpft

Zafer Arslan ist Inhaber „Apotheke an der Post“ und bietet jetzt auch Impfungen an. Foto: Annika Lamm

Wermelskirchen In der „Apotheke an der Post“ können sich Menschen jetzt auch gegen das Corona-Virus impfen lassen. Viele Kunden verbinden Immunisierung mit einer Bestimmung der Antikörper.

Erst ein Eis in der Sonne, dann eine Impfung in der Apotheke: Seit vergangenem Wochenende bieten Zasz Arslan und sein Team in der „Apotheke an der Post“ auch Impfungen gegen Corona an. „Wir sind zufrieden mit der Resonanz“, sagt der Apotheker. Vor allem Stammkunden hätten das Angebot am ersten Wochenende angenommen. Erstimpfungen habe es nicht gegeben, aber Zweit- und Boosterimpfungen. Es sei wichtig, jede Gelegenheit zu schaffen, sich gegen das Coronavirus zu schützen, sagt der Apotheker. Deswegen habe er die entsprechende Rüstung für das Angebot auch wahrgenommen.