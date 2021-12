Einkaufen in Düsseldorf : Fischmarkt soll im neuen Jahr wieder starten

Einkaufen in Düsseldorf

Der Fischmarkt soll in 2022 wieder am Tonhallenufer starten. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Der beliebte Düsseldorfer Fischmarkt soll wiederkommen. Nachdem das Event in diesem und dem vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie gestrichen werden musste, stehen nun die Termine für 2022 fest.

Für die Agentur Rheinlust mit Inhaberin Gabriala Picariello waren 2020 und 2021 schwierige Jahre. Das wohl erfolgreichste Projekt – der Fischmarkt in Düsseldorf – musste wegen der Corona-Pandemie erst von Termin zu Termin, dann vollständig abgesagt werden. Nun blickt die Veranstalterin optimistisch ins neue Jahr und hat auf ihrer Website die neuen Termine für den Fischmarkt veröffentlicht.

„Im April starten wir in die Fischmarkt-Saison 2022“, teilt Gabriela Picariello mit. Erstmals soll am 10. April wieder auf einem Fischmarkt einkauft, gegessen und getrunken werden. Weiter gehts am 15. Mai, 10. Juli, 7. August, 11. September und 6. November. Wie vor der Pandemie fallen die Termine jeweils auf Sonntage, die Öffnungszeiten werden von 11 bis 18 Uhr sein. Auch der Ort bleibt mit dem Tonhallenufer gleich. Für den Oktober-Termin sind sogar zwei Tage anberaumt: der 2. und 3. Oktober, „Langes Fischmarktwochenende!“, heißt es.