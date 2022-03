Sneaker-Mania auf Düsseldorfs Areal Böhler : Vom schnöden Turnschuh zum beliebten Sammlerobjekt

Düsseldorf Sneaker sind für viele Menschen mehr als nur Schuhe. Experten beleuchteten währen der Shoes-Messe die Entwicklung zum Kult-Objekt.

Das Kultobjekt „Sneaker“ stand am Wochenende im Mittelpunkt einer Podiumsdiskussion im Rahmen der Messe. Denn Sneaker werden zu hohen Preisen gehandelt und wiederverkauft. Sie sind begehrte Sammlerstücke, erscheinen in limitierten Auflagen und sind manchmal in nur einer Stunde weg vom Markt.