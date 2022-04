Lockerungen bei MPK beschlossen : Dieser neue Rahmen gilt für Corona-Regeln

Berlin Bei der Ministerpräsidentenkonferenz wurde der neue Rahmen für die Corona-Maßnahmen in Deutschland beschlossen. Was ab jetzt gelten soll, lesen Sie hier.

„Basisschutz“

„Hotspot“-Regelung

Darüber hinaus sollen die Länder zusätzliche Beschränkungen ergreifen können – aber erst dann, wenn das Landesparlament „die konkrete Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage“ in einer „konkret zu benennenden Gebietskörperschaft“ feststellt. Dies kann eine Kommune, eine Region oder laut Bundesgesundheitsministerium auch ein ganzes Bundesland sein. Möglich sein sollen dann:

Aktuell haben sich die Bundesländer Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern landesweit zum Hotspot erklären lassen. Damit gelten dort in vielen Bereichen weiterhin 3G-Regeln. Auch die Maskenpflicht in Innenräumen besteht dort weiterhin.

Hausrecht

Hotels, Restaurants, Kinos, der Einzelhandel oder Institutionen wie Theater können im Rahmen des Hausrechts weiter auf eine Maskenpflicht und indivduelle Hygiene-Maßnahmen bestehen. Die Maske sollte also vorsichtshalber nicht zu Hause gelassen werden. In Berlin beispielsweise gibt es einige Bühnen, Theater und Museen, in denen die Maske weiterhin getragen werden muss. Eine Übersicht gibt es hier.