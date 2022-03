Weltpremiere von Stadion-Tournee : Lady Gaga tritt am 17. Juli in Düsseldorf auf

Lady Gaga, hier 2019 in Beverly Hills, tritt am 17. Juli in Düsseldorf auf. Foto: dpa/Evan Agostini

Düsseldorf Die Sängerin Lady Gaga wird in Düsseldorf ihre Welt-Tournee „The Chromatica Ball“ starten. Geplant sind Konzerte in 14 Stadien. Die zwölfmalige Grammy-Gewinnerin kommt für den Auftakt am 17. Juli in die Merkur Spiel-Arena.

Mit ihrer Open-Air-Stadion-Tour macht der amerikanische Superstar Zwischenstopp in Düsseldorf. Das ist ihr einziger Deutschlandauftritt während ihrer „The Chromatica Ball”-Konzertsession. Sie wird weltweit in nur 14 Stadien zu erleben sein. Start ist in der Merkur Spiel-Arena in der NRW-Landeshauptstadt, wo die mit Spannung erwartete Konzertserie am 17. Juli ihre Weltpremiere hat. Daran schließen sich Auftritte unter anderen in Stockholm, Paris, London, Toronto, New York, Chicago, San Francisco und Los Angeles an, wie die Promotionfirma Livenation am Montag mitteilte.

Das Sommer-Spektakel soll alle Hit-Favoriten der Fans beinhalten sowie die erste Live-Performance ihres Bestsellers und Grammy-Sieger-Albums „Chromatica“. Vorverkaufsstart für das Düsseldorfer Konzert ist der 14. März (Montag).

Für alle Shows werden pro Ticket ein US-Dollar beziehungsweise ein Euro an die „Born This Way“-Foundation gespendet. Von Lady Gaga und ihrer Mutter Cynthia Germanotta 2012 gegründet, widmet die „Born This Way“-Foundation ihre Bemühungen jungen Menschen mit dem Ziel, eine humanere Welt zu schaffen. Die Stiftung verfolgt das Ziel, Communities aufzubauen, die Ressourcen zugänglich zu machen und Aktionen vorzuantreiben.

(bpa)