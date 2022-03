Kalorien im Körper und Stimmung im Kopf : Auf der Spur von Düsseldorfs Braukünstlern

Teilnehmer der neuen Führung in der Bier-Bar Holy Craft an der Liefergasse in der Altstadt. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Ab April soll es alle zwei Wochen durch die Altstadt gehen. Um Craft Beer und Streetfood geht es bei der neuen Führung von Düsseldorf Tourismus. Die Kernthese lautet: Kalorien in den Körper und Stimmung in den Kopf.

Weiterleiten Drucken Von Tino Hermanns

Altbier fällt beim bundesweiten Bierumsatz kaum ins Gewicht. „Das Alt ist eine regionale Bierspezialität“, sagt Michael Plettke. „Am Gesamtbierkonsum macht der Altbier-Umsatz nur ein Prozent aus.“ Plettke ist der „Altbier-Experte“ unter den Stadtführern der Düsseldorf Tourismus GmbH und bietet demnächst einen gut dreistündigen Altstadtrundgang unter dem Thema „Craft Beer & Streetfood“ an.

Auch die fünf Brauereien in der Altstadt fallen unter das Prädikat: „Craft Beer besagt in erster Linie, dass es sich um handwerklich und eben nicht industriell hergestellte Biere handelt. Diese Merkmale besitzen die Düsseldorfer Altstadtbrauereien alle“, so der Bier-Experte. So geht es bei dem neu konzipierten Rundgang durch die Altbier-Hauptstadt schwerpunktmäßig um das dunkle und lokal gebraute Getränk. Los geht es beim Uerige, dann wird Zwischenstopp am Sudhaus des Schlüssels gemacht, Probeschlucke inklusive. Die „Ausflüge“ in andere Bier-Stile nehmen ebenfalls breiten Raum ein. Doch bevor es an die Getränke geht, sorgt ein Abstecher zum „Ham Ham bei Josef“ für eine „Grundlage“ mit den Schweinebrötchen vom Ex-Fortuna-Profi Marinko Miletic. „Düsseldorfer haben das Schweinebrötchen zwar nicht erfunden, aber kultiviert. Man kann ein saftiges oder mageres Schweinebrötchen mit und ohne Krautsalat bekommen“, erläutert Plettke. „Veganer müssen sich mit Pommes begnügen.“

So gestärkt geht es zum kleinen „Brauerlehrgang“ ins Sudhaus des Schlüssels. „Früher galt Bier als Nahrungsmittel. Es brachte Kalorien in den Körper und Stimmung in den Kopf. Wobei Bier früher weniger Alkohol enthielt“, erklärt Plettke. „Um heute 45 Hektoliter Schlüssel zu brauen, benötigt man 800 Kilogramm helles und nur zwölf Kilogramm dunkles Malz. Das dunkle Malz gibt dem Alt einen besonderen Geschmack und die schöne rötlich-braune Farbe.“ Zuerst aber wird die Gerste zum Keimen gebracht, gedarrt, geschrotet, anschließend der Zucker mit heißem Wasser aus dem Malz gelöst und mit Hopfen angereichert. Hefe wird zugesetzt, dann dauert es noch eine gewisse Zeit im Gärtank, bis das neue Alt ausgeschenkt werden kann. So oder so ähnlich werden alle Biere hergestellt – auch das aus England stammende Pale Ale und das belgische Trappisten-Bier. Die gehören bei der Craft-Beer-Führung üblicherweise zum Abschlusstasting in der „Holy Craft Bar“ in der Liefergasse.

Düsseldorf ist nicht nur die Altbier-Stadt, sondern mit den Produkten von „Beer Kong“ oder der Brauerei Olbermanns etwa haben auch andere Biersorten Einzug in die lokale Brauerszene gehalten. So bietet Olbermanns neben einem Alt auch ein Pale Ale, Indian Pale Ale, ein Helles, den Hopfenstemmer und Miss Fluffy an. „Beer Kong“ braut kein Alt, sondern Pale Ale, American Brown Ale und ein Indian Pale Ale. Immer wieder gehören auch Sondersude wie ein Sauer-Bier zum Brauereiausstoß. Das ist kein April-Scherz: Die neue Stadtführung von Düsseldorf Tourismus „Craft Beer und Streetfood“ feiert am 1. April Premiere. Danach sind die Termine immer am zweiten und vierten Samstag im Monat, jeweils um 17 Uhr. Kosten: 39 Euro pro Person.