Neuer Podcast „Tonspur Wissen“ : Droht uns eine Corona-Sommerwelle?

Düsseldorf Im Podcast „Tonspur Wissen“ fragt Journalistin Ursula Weidenfeld Spitzenforscher nach den wichtigsten Themen unserer Zeit. Diese Woche wagt Epidemiologe Hajo Zeeb einen Blick in die Glaskugel: Wird die Pandemie bald zur Endemie?

Am Sonntag sollte er eigentlich stattfinden, der viel diskutierte „Freedom Day“. Doch angesichts der Rekord-Inzidenz und weiterhin hoher Corona-Todeszahlen fällt der Tag der Freiheit wohl aus. Der Frühling kommt, die Zahlen steigen – das verwirrt nicht nur die Politik. Was ist jetzt der richtige Kurs: lockern oder noch mal die Regeln verschärfen?

Hajo Zeeb kann nachvollziehen, dass manch einer da den Überblick verliert. Vor allem, weil die Situation sich ja ganz anders entwickelt hat als erwartet, erklärt der Bremer Professor für Epidemiologie in der aktuellen Folge des Podcasts „Tonspur Wissen“: „Wir hatten gehofft, dass die Zahlen deutlicher runtergehen, aber das sind sie nicht.“ Stattdessen habe man eine Situation wie zuvor schon in Dänemark, wo die Corona-Fallzahlen erst sanken, dann aber plötzlich wieder stark anstiegen.

Ob die Corona-Kurve wie in Dänemark wieder fällt, sei sehr unsicher, erklärt der Leiter der Abteilung Prävention und Evaluation am Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie. Natürlich bleibe die Hoffnung. Es könne jedoch genauso sein, dass eine Inzidenz zwischen 2000 und 3000 auf uns zukomme. „Eine Pandemie ist kompliziert“, resümiert Zeeb.

Drei Episoden von „Tonspur Wissen“, einer Kooperation zwischen Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft, sind bereits online abrufbar: Wie gefährlich Wladimir Putin ist, erklärt Osteuropa-Expertin Cindy Wittke vom Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS) in Regensburg. Matthias Kleiner, Präsident der Leibniz-Gemeinschaft, ordnet das Wissenschaftsembargo gegen Russland ein. Und Hajo Zeeb wagt eine Prognose, wie der Corona-Sommer wird.

Droht die „Sommerwelle“, vor der Gesundheitsminister Karl Lauterbach seit Anfang März warnt? Zeeb: „Eine solche Sommerwelle haben wir in den letzten zwei Jahren nicht gehabt, das wäre etwas Neues.“ Dennoch sei es angesichts der steigenden Fallzahlen sinnvoll, über diese Möglichkeit zu sprechen.

Wenn Viren so verbreitet sind, wie Sars-CoV-2 durch die Omikron-Variante, dann könnten sich erneut gefährlichere Varianten entwickeln, erklärt Zeeb in „Tonspur Wissen“. „Wunschdenken“, nennt er das Vertrauen darauf, dass es bei einer verhältnismäßig harmlosen Variante wie Omikron bleibt. Wie sich Corona in Zukunft und vor allem global weiterentwickelt, sei nur schwer einzuschätzen. „Das ist der Grund, warum wir weiterhin über Vorsichtsmaßnahmen sprechen.“