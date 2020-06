Night of Light in Düsseldorf : Eventbranche will auf ihre katastrophale Lage aufmerksam machen

Caterer Georg Broich (Düsseldorf IN) macht mit bei der Aktion „Night of Light“. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Bei der Aktion „Night of Light“, die in der kommenden Woche von Montag auf Dienstag stattfindet, wollen Düsseldorfer Unternehmen aus der Eventbranche auf ihre wirtschaftlichen Probleme hinweisen. Die Initiatoren fordern einen Dialog mit der Politik.

In der Nacht von kommendem Montag auf Dienstag wollen ab 22 Uhr bundesweit mehr als 2500 Teilnehmer in rund 250 Städten an der Aktion „Night of Light 2020“ der Veranstaltungsbranche teilnehmen, um auf die desolate Situation durch die Corona-Pandemie aufmerksam zu machen. „Die nächsten 100 Tage übersteht die Veranstaltungswirtschaft nicht“, prognostiziert Initiator Tom Koperek, Vorstand der LK AG in Essen und Betreiber der Grand Hall auf dem Gelände des Zollvereins. Auch mehrere Düsseldorfer Veranstalter sind beteiligt. Eventlocations, Spielstätten, öffentliche Gebäude und Bauwerke sollen mit rotem Licht illuminiert werden.

Michael Brill, Geschäftsführer von D.Live, im April auf dem Gelände des Autokinos (Messeparkplatz P1). Die kritische Lage für die Veranstaltungsbranche beschäftigt ihn auch. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Für Düsseldorf sind etwa Broich Catering mit dabei, BTL Veranstaltungstechnik, D.Live (betreibt große Veranstaltungshallen wie den ISS Dome oder die Mitsubishi Electric Halle), die Rollnacht Düsseldorf, die Pure X Locations GmbH (mit Objekten wie Sir Walter oder Elephant Bar), Sigma System Audio-Visuell GmbH (Ständehaustreff und Düsseldorf IN) und einige Veranstalter mehr.

„Innerhalb kürzester Zeit haben die behördlichen Auflagen im Zuge der Corona-Krise die gesamte Veranstaltungswirtschaft an den Abgrund gedrängt“, heißt es in der Pressemitteilung der Initiative „Night of Light 2020“. „Einem riesigen Wirtschaftszweig ist praktisch über Nacht die Arbeitsgrundlage entzogen worden, eine Pleitewelle enormen Ausmaßes droht: mit gravierenden Folgen für den Arbeitsmarkt und die kulturelle Vielfalt als tragende Säule unserer Gesellschaft.“

Die Aktion „Night of Light 2020“ vereint laut Initiator Tom Koperek Marktteilnehmer aus allen Bereichen der Veranstaltungswirtschaft, „um in einer konzertierten Aktion ein imposantes Zeichen für eine vom Aussterben bedrohten Branche zu setzen und zu einem Dialog mit der Politik aufzurufen, wie Lösungen und Wege aus der dramatischen Lage entwickelt werden können“.