Herbstempfang der Handwerkskammer „Viele Betriebe stehen mit dem Rücken zur Wand“

NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) hat die besondere Rolle des Handwerks für die Energiewende hervorgehoben. Beim Herbstempfang der Handwerkskammer (HWK) Düsseldorf am Georg-Schulhoff-Platz am Dienstagabend betonte sie: „Handwerkerinnen und Handwerker haben mit ihrer Innovationskraft und ihrer Leidenschaft eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung der aktuellen Herausforderungen und unserer wichtigen Zukunftsaufgaben.“ Für die klimaneutrale und digitale Transformation in NRW seien die Fachkräfte aus den Handwerksbetrieben unverzichtbar, sagte Neubaur bei ihrer Festansprache vor 250 geladenen Gästen aus Handwerk, Wirtschaft, Politik und Verwaltung. Bei der nötigen Abkehr von fossilen Brennstoffen seien zudem erfolgreiche Geschäftsmodelle, die nachhaltigen Wohlstand schaffen, das Ziel.