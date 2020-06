Kultur in Corona-Zeiten : Düsseldorfs Bühnen geben Lebenszeichen

Düsseldorf Wer Lust auf Theater hat und das unter freiem Himmel, der könnte bald auf seine Kosten kommen: Sechs namhafte Düsseldorfer Bühnen planen am 20. Juni eine Kunst-Aktion im Ehrenhof. Kabarett, Schwank, Tanz und Klassisches sollen bis zu 600 Gäste begeistern.

Wichtige Kulturstätten der Stadt wollen noch vor den Sommerferien eine einmalige Offensive für die Kunst starten. Die Deutsche Oper am Rhein, Schauspielhaus, FFT, Kom(m)ödchen, Tanzhaus NRW und Theater an der Kö planen am 20. Juni (Samstag) im Ehrenhof ein speziell zusammengestelltes Programm. „Theater! Open! Air!“ – so lautet der Titel der Veranstaltung, die drei Mal an dem Tag stattfinden soll: Von 15 bis 16.30 Uhr, von 17.30 bis 19 Uhr und von 20 bis 21.30 Uhr.