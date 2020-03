Mein Düsseldorf bei Instagram : Eine Krimiautorin im Homeoffice

Düsseldorf In dieser Woche übernimmt Anne-Katrin Vogel unseren Instagram-Account @meinduesseldorf und zeigt uns, wie man auch in Zeiten des Coronavirus ruhig bleibt.

Anne-Katrin Vogel arbeitet in einer großen Düsseldorfer Werbeagentur und verantwortet dort den Strategiebereich einer amerikanischen Kosmetikmarke. Und wie viele andere auch hat sie momentan ihr Büro gegen das Homeoffice getauscht. Die 29-Jährige ist zwar in einer, wie sie sagt, sehr ländlichen Gegend in der Kleinstadt Overath aufgewachsen, aber wenn es nach ihrem Vater geht, war sie „schon immer eher eine Städterin“.