GNTM 2020 : Heidis Topmodelfinale kommt nicht nach Düsseldorf

In diesem Jahr wird Heidi Klum mit ihren Topmodels nicht nach Düsseldorf kommen. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Auch das Finale von Germany’s Next Topmodel fällt der Corona-Krise zum Opfer. Das für Mai geplante Finale wird damit nicht wie in den Vorjahren in Düsseldorf stattfinden. Aber eine Ersatzshow ist bereits in Planung.

Heidi Klum und ihr Topmodel-Zirkus werden in diesem Jahr nicht nach Düsseldorf kommen, wie der TV-Sender ProSieben nun bekannt gegeben hat. Im vergangenen Jahr hatte die Show im ISS-Dome stattgefunden. Grund ist wie bei vielen anderen Veranstaltungsabsagen auch in diesem Fall die aktuelle Entwicklung der Corona-Krise. Zwar wäre das Finale, das üblich gegen Mitte beziehungsweise Ende Mai stattfindet, derzeit noch nicht von den aktuellen Einschränkungen betroffen, aber ob bis dahin wieder derartig große Shows stattfinden können, ist aktuell fraglich. Deshalb geht der Privatsender auf Nummer sicher und gewissermaßen zurück zu den Anfängen der Castingshow. Denn auch in der ersten Staffel fand das Finale in kleinem Kreis in einem TV-Studio statt.

Zwar ist der neue Ort für das Spektakel noch offen, doch da es in Düsseldorf kein passendes TV-Studio gebe, fällt die Landeshauptstadt als Kandidat weg, die ein Sprecher des Senders mitgeteilt hat. Aus Sicht von Heidi Klum ist die Absage einer großen Show vor Publikum „super schade“, doch der Schutz der Fans sei wichtiger. Dennoch wolle man sich allerhand Verrücktes für die letzte Folge der diesjährigen Staffel einfallen lassen.