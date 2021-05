Impfungen : Strengere Regeln gegen falsche Corona-Impfnachweise geplant

Berlin In der Corona-Krise hoffen viele auf mehr Möglichkeiten im Alltag. Neue Strafen und Vorgaben sollen Betrügereien bei Impfnachweisen erschweren. Zugleich fordert SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach vor dem geplanten Ende der Impfpriorisierung ein schnelles Angebot an Risikogruppen.

Wie am Dienstag bekannt wurde, will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) per Gesetzesänderung für das Nutzen und Ausstellen falscher Dokumente künftig Haft- oder Geldstrafen ermöglichen. Beim nachträglichen Ausstellen digitaler Impfnachweise sollen Ärzte und Apotheker unter anderem Ausweise überprüfen müssen - dies soll in der Regel auch nur in der näheren Umgebung des Impfortes möglich sein. Die Neuregelungen soll der Bundestag voraussichtlich an diesem Donnerstag beschließen. Bund und Länder planen für den 27. Mai auch einen erneuten „Impfgipfel“, hieß es am Dienstag.