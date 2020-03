Düsseldorfer Nachwuchsängerin : Emmie Lee will mit ihrem Song Mut machen

Düsseldorf Heute Abend kämpft die 14-jährige Emmie Lee aus Düsseldorf um den Sieg in der Castingshow „Dein Song“ im Kinderkanal. Für die Show hat sie einen eigenen Song mit einer wichtigen Botschaft komponiert.

Die junge Musikerin stand schon öfter auf der Bühne. Denn der Wunsch, eine professionelle Sängerin zu werden, bestimmt ihr Leben. Beinahe jede Minute in ihrer Freizeit dreht sich um Musik. Jeden Tag arbeitet sie an ihrer Stimme; wenn ihre Mitschüler auf Partys gehen (im Moment wegen der Corona-Krise natürlich nicht), bleibt sie zu Hause, um zu üben. Vor ihrer Teilnahme an der Kika-Show stand sie bereits mehrere Male auf TV-Bühnen. Das erste Mal im Alter von acht Jahren bei „The Voice Kids“, danach folgten „Das Spiel beginnt“ im ZDF sowie im vergangenen Jahr „Das Supertalent“ bei RTL. Abseits ihrer Fernsehauftritte sang sie bereits im Capitol und in der Düsseldorfer Oper. Zudem tritt sie regelmäßig bei Stadtfesten auf. In sozialen Netzwerken wie YouTube und Facebook lässt sie – wie es sich für einen angehenden Star gehört – die Nutzer an ihrer Musik teilhaben.