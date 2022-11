Umfrage in Düsseldorf So belasten Demonstrationen die Wirtschaft

Die Polizei hat den Handelsverband darüber informiert, dass es vermutlich an jedem Samstag vor Weihnachten eine Vielzahl an Demonstrationen in der Düsseldorfer Innenstadt geben wird. Auslöser für die erhöhte Zahl an angemeldeten Umzügen und Kundgebungen sind der Ukraine-Krieg und die Verbrechen des iranischen Regimes gegen die eigene Bevölkerung. Zudem gibt es immer noch Corona-Demos (heute zusätzlich für andere Ziele) die im vergangenen Winter immer wieder für große Verkehrsprobleme in der Innenstadt gesorgt hatten.