Hitze in Düsseldorf : Mehr Flaschen, mehr Wasser, mehr Eis

Düsseldorf 40 Grad – das sind wir ja nun fast schon gewohnt. Wir haben nachgefragt, wie sich Düsseldorf auf die angekündigten Superhitzetage vorbereitet hat.

Auch die Eisproduktion wird ausgeweitet, Fruchtsorbets wie Zitrone-Ingwer, Lemon-Basilikum und Mandarine sind an heißen Tagen besonders beliebt. Als Belohnung für die harte Arbeit rechnet Nordmanns mit 40 Prozent mehr Umsatz. Eher durchschnittlichen Umsatz erwartet dagegen Palatini in den Schadow Arkaden. Zwar ist die Produktion um rund die Hälfte auf bis zu vier Tonnen täglich gestiegen. „Aber es sind auch Ferien. Da kommen nicht so viel mehr Leute“, sagt ein Mitarbeiter.

Mehr Wasser Die Hitzewelle ist auch ein großes Thema für den Getränkehandel: Flaschenpost hat bis zu 100 Fahrzeuge im Einsatz (sonst 80 bis 95). Mit 30 Prozent mehr Kundenanfragen mehr als sonst rechnet das Unternehmen an den Hitzetagen. Top-Seller sind Wasser und Limo. Auch Trinkgut bestätigt eine erhöhte Nachfrage, vor allem nach Wasser. „Aktuell verzeichnen wir noch keine Engpässe von Pfandflaschen, die Lieferanten haben aus dem letzten Jahr gelernt.“ Salah El Charip betreibt in Vennhausen einen Getränke-Abholmarkt. 20 Prozent mehr Kundschaft kommt in den Laden, am Wochenende sogar 30 Prozent. „Und die vor allem alkoholfreien Getränke müssen schön gekühlt sein.“