Straßenzustand in Düsseldorf : Dauer-Ärger um das Pflaster an den Gehry-Bauten

Hafen Die losen Platten sind nicht nur eine Stolperfalle. Sie werfen auch ein schlechtes Licht auf dieses Wahrzeichen in Düsseldorf, finden die Grünen.

Wie die Verwaltung in der letzten Sitzung der Bezirksvertretung 3 mitteilte, befinden sich die Flächen rund um die Gehry-Bauten in privater Hand. Erst für die Bereiche Am Handelshafen, Hammer- und Stromstraße ist wieder die Stadt zuständig. Deshalb liege die Verkehrssicherungspflicht erst mal auch beim Eigentümer. Die Hausverwaltung sei bereits am 20. Mai angeschrieben und darüber informiert worden, dass die Stadt beabsichtigt, den Eigentümer aufzufordern, die beschädigten Flächen in einen ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand zu bringen. Sollte das nicht bald passieren, hat die Stadt – auch wenn das Areal in privater Hand ist – zumindest eingeschränkte Möglichkeiten, etwas zu unternehmen.