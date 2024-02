Ausstellung in Düsseldorf Die Künstlerin Birgitt Verbeek zeigt „Zeitreisen“ im Landtag

Für Birgitt Verbeek gehört Kunst zum Leben: „Meine Sprache ist die Malerei, das Objekt, die Fotografie.“ Die in Kaarst arbeitende freischaffende Künstlerin sieht in ihren Arbeiten Orte des Bewahrens, die sie daran erinnern, dass es oftmals die Kleinigkeiten, die Augenblicke sind, die ihr Leben so unverwechselbar machen. Diese Spuren versucht die Künstlerin, die zwischen 1991 und 2002 ein freies Studium für Kunst und Kunstgeschichte absolvierte, festzuhalten.