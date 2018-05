Hafen : Ideen für Pier One werden bis Mitte Juni gesammelt

Hafen Jetzt heißt es weiter sammeln und warten. Noch bis zum 13. Juni können Anregungen und Ideen aber auch Bedenken und Zweifel zum "Pier One" beim Stadtplanungsamt (Brinkmanstraße 5, 40225 Düsseldorf) oder per Mail an eingereicht werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tino Hermanns

Das Bauprojekt Pier One, ein auf bis zu 180 Pfählen errichtetes Bauwerk im Wasser an der Landzunge Kesselstraße im Medienhafen, soll in Zukunft den Übergangsbereich zum Wirtschaftshafen städtebaulich abschließen und Brückenverbindungen zwischen Speditions- und Kesselstraße sowie Kessel- und Weizenmühlenstraße schaffen. "Wir haben die große Chance mit Pier One, den roten Faden beim Medienhafen weiter zu spinnen. Damit wird eine Verbindung zwischen den beiden Hafenwelten geschaffen", meint Düsseldorfs Stadtplanungsdezernentin Cornelia Zuschke. "Es ist spannend, die Industrie mit in den Blick zu nehmen und an der Nahtstelle etwas hinzubekommen, was der Industrie nicht schadet und die Idee Medienhafen verfestigt."

Es gibt zwar erste Gedankenspiele, aber noch ist der große Wurf in weiter Ferne. Der Architekten-Wettbewerb, an dem sich 25 Planungsbüros beteiligen sollen, ist noch nicht ausgeschrieben. Wie auch, denn der Anforderungstext wird erst nach der ersten Bürgerbeteiligung, also nach dem 13. Juni, formuliert.









zurück

weiter

Die Bürgerbeteiligung fand ihren Auftakt bei "Stadtplanung zur Diskussion" im Marriott-Hotel im Hafen, bei der auch Pier-One-Initiator Christoph Ingenhoven seine ersten Pläne vorstellte. Knapp 100 Interessierte beteiligten sich an der Diskussion. Den einen war der bisherige Entwurf, Ingenhoven denkt an zwei fünf- bzw. sechsgeschossige Gebäuderiegel, nicht spektakulär genug. Andere wiederum lobten die architektonische Zurückhaltung, weil dadurch Raum für Spektakuläres im Rahmen der Neuplanung der Kesselstraße bliebe. Planungssicherheit haben aber der RC Germania, der WSV Rheintreue und der Wasser-Sport-Verein Düsseldorf (WSVD). Diese drei Vereine betreiben an der Spitze der Kesselstraße ein Ruder- und Kanu-Leistungszentrum. "Die Belange des Leistungszentrums müssen berücksichtigt werden", stellte Zuschke klar.

Jetzt gilt es, die vielen, wahrscheinlich auch gegenläufigen Ideen und Anforderungen zwischen Belebung und Kommerz sowie Freiraum und Ruhezonen zu sammeln und in die Ausschreibungsform für den Architekten-Wettbewerb zu gießen.

(RP)