Verrückte Sache in Düsseldorf : Eine Brille namens Wersten

Düsseldorf Wie nennen Sie Ihre Brille? Vielleicht Darmstadt oder Hamminkeln? Wenn überhaupt nach Orten, dann bitte nach Düsseldorfer Stadtteilen. Die haben zwar auch absurde Namen – aber ein Brillenlabel aus der Landeshauptstadt schwört drauf.

Es gibt eine Indie-Rock-Band aus Hamm (Westfalen) namens Kapelle Petra – und die hat trotz ihres eigenen unmöglichen Namens einen großartigen Song mit dem melodiösen Titel „Curly Sue ist doch kein Name für ein Kind aus Gelsenkirchen“ geschrieben. An diesen Titel muss man denken, wenn man hört, wie das Düsseldorfer Brillenlabel Eyewear seine Gestelle nennt: Kaiserswerth. Itter. Ja, sogar: Wersten. Fast alle Brillengestelle heißen nach Stadtteilen der Landeshauptstadt. Was ist da los?

Ein Anruf bei Düsseldorf Eyewear ergibt: Nein, man schämt sich gar nicht – man ist sogar stolz auf die Idee. „Wir haben uns gefragt: Wie schaffen wir es, den Düsseldorfer Lifestyle in einer Brille widerzuspiegeln?“, erklärt Marketing-Verantwortliche Tamara Strauß. So sei das Modell Königsallee zum Beispiel aus Büffelhorn, einem sehr hochwertigen Material. „Urbaner Chic“ – der passe in die „Modemetropole“. Die Brille namens Medienhafen dagegen „repräsentiert mit ihrem außergewöhnlichen Design die komplexe und kunstvolle Architektur des imposanten Hafengebiets“. An die Gehry-Bauten erinnert sie aber nicht, anders als viele Modelle von Düsseldorf Eyewear ist das Gestell nicht aus Titan oder Edelstahl.