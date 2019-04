Neues Geschäftsmodell : Neophon versorgt jetzt Vinyl-Liebhaber

Einen Namen für das ungeborene Kind gab es bereits. Neophon sollte das geplante Vinyl-Presswerk mit dem Standort Düsseldorf heißen. Doch im November vergangenen Jahres wird schließlich klar: Die Finanzierung des Projekts ist auf absehbare Zeit nicht möglich.

Denn in der Zwischenzeit hat sich der Düsseldorfer beruflich neu aufgestellt. Neophon heißt nun seine Agentur für Tonträgerherstellung, mit der er sich selbständig gemacht hat. Seinen Job bezeichnet er als „Vinyl-Broker“ und erklärt: „Ich kooperiere mit Schallplatten- oder CD-Presswerken und lasse dort im Auftrag von Neophon Tonträger produzieren.“ Heibers Arbeitsweise unterscheidet sich dabei gar nicht so sehr von der des Inhabers eines Presswerks. Er zieht Aufträge von Plattenfirmen oder Künstlern an Land, berät Kunden und kauft eigenes Vinyl-Granulat für die Herstellung von Schallplatten. Die Platten lässt er anschließend pressen, beispielsweise in einem kleinen Presswerk in Wassenberg Nahe der niederländischen Grenze.