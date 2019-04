Fachkräfte von morgen : Ubisoft Blue Byte fördert Spieleentwickler-Nachwuchs

Düsseldorf In der „Gaming School“ lernten Jugendliche in den Osterferien die Spiele-Branche kennen.

Recht pixelig sehen sie noch aus, die kleinen Computerspiele, die die Teilnehmer der Gaming School von Ubisoft Blue Byte gefertigt haben. Aber sie sind spielbar und spaßig und sie zeigen, was nach wenigen Tagen intensiven Lernens alles möglich ist. Am Morgen vor der Abschlusspräsentation sitzen sie noch in kleinen Gruppen an ihren Laptops und basteln. Ein grasgrüner Hintergrund für ein Spiel wird noch recherchiert, es muss aber genau der richtige sein. Gegenüber wird noch am Sound gefeilt: „Ich habe mir überlegt, dass wir dieses Lied jetzt für Level 1 nehmen.“ Ein bisschen genervt wirkt der eine oder andere auch, immerhin ist der Weg zum Spiel nicht nur spaßiges Gaming, sondern auch frickelige Detailarbeit. Aber Nils und Artur wollen jetzt keine großen Veränderungen mehr vornehmen: „Wir wollen das jetzt einfach so machen.“