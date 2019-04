Für den Klimaschutz : CDU will Mobilitäts-Gutscheine für Neubürger

Düsseldorf Die Fraktion möchte Anreize für klimafreundliche Fortbewegung schaffen, ohne das Auto dabei zu verteufeln.

Wer sich erstmals in Düsseldorf meldet, erhält von der Stadt ein Starter-Paket mit vielen Informationen und Gutscheinen – aus Sicht der CDU wäre das eine gute Form, den Neubürgern direkt klimafreundliche Mobilität näherzubringen. Die Oppositions-Fraktion beantragt für die nächste Sitzung des Umweltausschusses am Donnerstag (2. Mai), das Angebot entsprechend zu überarbeiten. Ratsherr Marcus Münter beklagt, dass zum Thema Mobilität bislang nur „Bruchstücke“ in dem Paket zu finden sind und erhofft eine umfassende Darstellung mit Anreizen fürs Ausprobieren etwa von Car-Sharing oder der Rheinbahn. „Das Ziel sollte sein, ökologische Mobilität in einer zusammenhängenden Form darzustellen, ohne dabei das Auto zu verteufeln“, sagt Münter. Er hält den Zeitpunkt für günstig: „Für Neubürger ist es eine der ersten Herausforderungen, sich in der Stadt zu bewegen.“