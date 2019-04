Marathon : Läufer haben WM-Norm im Blick

Beim Marathon am Sonntag können einige Athleten die Qualifikation schaffen.

Über Düsseldorf nach Doha – so lautet für so einige Teilnehmer des Metro-Marathons am Sonntag die Losung. In der katarischen Hauptstadt werden nämlich vom 28. September bis zum 6. Oktober die Leichtathletik-Weltmeisterschaften ausgetragen, und der Lauf über die 42,196-Kilometer-Distanz in der Landeshauptstadt ist ein vom Internationalen Leichtathletikverband IAAF anerkanntes WM-Qualifikationsrennen. Die IAAF hat die Qualifikationsnorm bei den Herren auf 2:16 Stunden und bei den Damen auf 2:27 Stunden festgelegt.