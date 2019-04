galopp : Dynamic Kitty ist die Favoritin

Beim Henkel-Stutenpreis geht es um 25.000 Euro. Die Pferdedame von Trainer Andreas Wöhler hat große Siegchancen.

Pferdedamen genießen auf der Grafenberger Rennbahn einen besonderen Stellenwert, zahlreiche wichtige Rennen werden im Laufe der Saison in Düsseldorf ausgetragen. Auch am Samstag ist es eine Prüfung für Stuten, die im Mittelpunkt steht – 25.000 Euro gibt es beim Henkel-Stutenpreis zu gewinnen. Es geht über 1600 Meter, genau die Strecke, die auch bei den klassischen 1000 Guineas in vier Wochen gefordert wird. Somit ist es eine gute Gelegenheit, Bahn und Strecke zu testen. Deshalb sind gleich mehrere der Teilnehmerinnen auch für die „Guineas“ gemeldet, nicht jedoch die Favoritin.

Dynamic Kitty ist gerade einmal ein Rennen in ihrer Karriere gelaufen, im Oktober hat sie in Berlin gewonnen, „für die Guineas ist sie nicht gemeldet, weil sie auf Dauer längere Strecken benötigt“, sagt der Trainer. Deshalb ist der Henkel-Preis der Diana, bei dem 2200 Meter verlangt werden, wohl eher ihr Ding. Mit Ivanka hat Wöhler noch ein weiteres Pferd am Start, sie hat sich in der vergangenen Saison bereits in der Spitzengruppe ihrer Altersklasse etabliert, genau wie Sharoka, die Championtrainer Markus Klug von Köln aus nach Düsseldorf schickt. Diese ist in diesem Jahr schon gelaufen, hat in Krefeld gewonnen, damit hat sie einen nicht unwichtigen Konditionsbonus.