Asia-Neuzugang in der Gastro-Szene Edel-Restaurant aus der Schweiz will in Düsseldorf durchstarten

Düsseldorf · Die japanische Fusionsküche des Restaurants Hato hat sich in der Schweiz schon einen Namen gemacht. In Düsseldorf startet die Marke nun in einem Neubau in Toplage – und mit großen Erwartungen.

11.04.2024 , 18:00 Uhr

Lars Scharfenort (links) und Ramzi Ben Said werden die Geschicke des Restaurants zusammen leiten. Foto: Hato-Restaurant