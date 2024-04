Vortragsreihe zu Düsseldorfer Architektur Wie man in Oberkassel durch den Medienhafen spazieren kann

Davon profitierte das Publikum im VVV – denn der Spaziergang durch den Medienhafen brachte eine Menge Details über die rasante Entwicklung vom Industriehafen zu einem modernen Dienstleistungs- und Bürostandort. Anhand einer „Wanderkarte“ startete die Route am Landtag NRW, 1988 direkt neben dem Rheinturm fertiggestellt. Erwähnt wurde auch der aufwendige Bau des Rheinufertunnel einschließlich der Positionierung des Apollo Varieté-Theaters. Im Mittelpunkt standen unter anderem die unterschiedlichen Architekturformen im Medienhafen, das imposante Stadttor, der „Neue Zollhof“ und die „tanzenden Häuser“ genannten Gehry-Bauten, das an einen Schiff-Bug erinnernde Kai-Center und das „Grand Bateau“. Burkhard Neumann hatte zu allen Bauten die passenden Zahlen und Architekten parat, erinnerte auch an das einstige „Monkey’s Island“, dem ersten Stadtstrand am Platz des heutigen Hyatt-Hotels. Seine Aussagen waren detailliert und machen – gemeinsam mit den ansprechenden Fotos – Lust auf weitere Informationen. Die gibt es im Rahmen dieser Vortragsreihe im VVV am 13. April und 4. Mai, jeweils 15.30 Uhr, San-Remo-Straße 6, 40545 Düsseldorf.