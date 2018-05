Hafen: Abfuhr für Bürohaus-Planer im Hafen

Hafen Jürgen Schubert vom Architektenbüro Structurelab stellte das Projekt der Bezirksvertretung 3 vor. Die Stadtteilpolitiker waren wenig begeistert, weil ihnen ein Bauantrag statt einer Voranfrage vorgelegt wurde und es keine Vorgespräche gab.

Die Bedingungen des Bebauungsplans würden eindeutig aussagen, dass Altes erhalten werden soll, meint Thorsten Graßener von den Grünen. "Das Gebäude ist das letzte Kontorgebäude seiner Art aus der Gründerzeit im Hafen und darf nicht einfach einem gesichtslosen Neubau weichen." Gerd Deihle von der SPD schloss sich Graeßner an: "Wir wollen individuelle Architektur", sagte er. Lutz Goebels (SPD) war auch nicht überzeugt, "eine Befreiung folgt aus der anderen", meinte er. Würde das Bürohaus weniger hoch gebaut, müssten auch nicht so viele Stellplätze nachgewiesen werden. "Es ist fast so, als wolle man eine riesige Schrankwand in ein kleines Appartement quetschen", sagte Goebels. "Kräftig entkernt hat man schon an der Kaistraße", erzählte Bernhard Piltz (FDP), der sich das Areal noch mal angeschaut hat, nachdem der Bauantrag vor drei Wochen bereits auf der Tagesordnung der Bezirksvertretung stand und kurzfristig gestrichen worden war. "Man rechnete wohl mit einer schnellen Zustimmung", sagte Piltz, für den die Stellplätze das Kernproblem sind, weil die Ablöse nicht wie bei den Nachbargebäuden per Baulast in der nahen Umgebung realisiert wurden. "Hier sollen die Autos auf der Straße stehen", sagte Deihle, der sich wie seine Kollegen fragte, warum ihnen gleich ein Bauantrag vorgelegt wurde, nicht erst eine Bauvoranfrage.