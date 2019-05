Lokalpolitik in Düsseldorf : BV3-Politiker beraten über Uniklinik-Anwohnerparken, Spielplatz-Sanierung und loses Pflaster um die Gehry-Bauten

Düsseldorf Am Dienstag (13. Mai) tagt die Bezirksvertretung 3. Die Grünen wollen unter anderem beantragen, dass rund um die gesamte Uni-Klinik Anwohnerparken eingerichtet und das Pflaster rund um die Gehry-Bauten saniert wird.

Am Dienstag um 17 Uhr tagt die Bezirksvertretung 3 (Oberbilk, Unterbilk, Bilk, Friedrichstadt, Hafen, Hamm, Flehe, Volmerswerth). Wer dabei sein will, kommt in den Bürgersaal des Stadtteilzentrums Bilk, Bachstraße 145. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem folgende Themen:

Anwohnerparken um die Uni-Klinik In dem Bilker Krankenhaus arbeiten viele Pendler. Rund um die Christophstraße gibt es daher schon Bewohnerparken. Die Grünen berichten nun von Beschwerden der Anwohner an der Himmelgeister Straße, der Ulenbergstraße sowie nördlich der Witzelstraße. „Anscheinend haben sich die Verkehrsströme der Mitarbeiterinnen der Universitätsklinik in diese Bereiche verlagert“, vermutet Fraktionssprecher Thorsten Graeßner. Die Grünen fordern Bewohnerparken und eine Parkscheinregelung in allen Gebieten rund um die Uni-Klinik.