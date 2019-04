Umwelt: Bilker Schüler wollen Bienen retten

Die Kinder der Garten-AG der Martin-Luther-Schule wollen nicht nur Bienen retten. In ihrem Schulgarten haben sie auch einen Teich angelegt, in dem Frösche und Kröten ein artgerechtes Zuhause finden sollen. Foto: Nicole Kampe

Bilk Die Grundschüler verteilen Papiertüten mit Blumensamen, damit überall in der Stadt Blumen für die Bienen blühen. Das ist nur eines von vielen Projekten der Garten-AG der Martin-Luther-Schule.

Den ganzen Morgen sind Edith, Henri, Emil und die anderen Kinder aus der Garten-AG durch die Klassen gezogen, sind Treppen rauf, Treppen wieder runter gelaufen, kreuz und quer durch die Martin-Luther-Schule. Sie haben fleißig Papiertüten an die Klassen verteilt, Nachschub geholt, wenn sie nicht genug mitgebracht hatten für ihren Vortrag, und geduldig erklärt, was es auf sich hat mit dem Geschenk. „Jedes Kind hat eine bekommen“, erzählt Henri (9). Gefüllt sind die Tüten mit Blumensamen und einem großen Flyer, auf dem das Bienen-Einmaleins erklärt wird.

„Wir machen das, damit die Bienen Pflanzen haben“, sagt die neun Jahre alte Edith, die genau weiß, warum Bienen so wichtig sind für die Menschen. „Wenn die Bienen nämlich nicht mehr da sind, haben wir kein Gemüse.“ Auch wenn Edith gesteht, dass sie nicht jedes Gemüse mag, auf Möhren würde sie niemals verzichten wollen. Jeden Freitag treffen sich die Kinder in der Garten-AG, die Ilka Pietsch leitet. Sie haben einen Garten angelegt hinter dem Schulgebäude, wo es eigentlich keine Sonne gibt, sie haben aus Europaletten Möbel gebaut und bunt angestrichen und aus alten Eimern Pflanzentöpfe gebastelt. Jetzt sind die Schüler auf einer besonders wichtigen Mission: Sie wollen die Bienen retten und verteilen die mit Blumensamen gefüllten Papiertüten an ihre Mitschüler, die sie animieren, die Samen auf dem Balkon oder im Garten einzupflanzen, sie an Freunde und Verwandte zu verschenken.