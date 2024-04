Nachbarschaft in Düsseldorf Ein kleiner Platz kommt groß raus

Das fanden dann nicht alle Anwohner auf Dauer hinnehmbar, sie wandten sich an die Stadt mit der Bitte, den Platz aufzuwerten. Und die Anregungen aus dem Quartier wurden von der Verwaltung aufgegriffen und führten zu Überlegungen der Neugestaltung dieser Fläche. In der Bezirksvertretung 3 am kommenden Dienstag, 23. April, wird diese Planung nun vorgestellt.