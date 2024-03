Spektakulärer Unfall in Düsseldorf-Bilk BMW überschlägt sich nach Verfolgungsjagd

(csr) Mit einem Verkehrsunfall in Bilk endete am frühen Freitagmorgen der Beutezug von zwei mutmaßlichen professionellen Fahrraddieben. Die beiden unbekannten Tatverdächtigen konnten nach dem Unfall zu Fuß flüchten. Bis zum Vormittag wurde nach den Verdächtigen gefahndet. Auch die umliegenden Krankenhäuser wurden eingebunden – bislang ohne Ergebnis. Zunächst tauchte ein verdächtiger BMW 530d gegen 4.30 Uhr in Derendorf auf. Als das Fahrzeug über die Theodor-Heuss-Brücke auf die linke Rheinseite wechselte, hefteten sich die Zivilfahnder der Polizeiinspektion Nord an ihre Fersen. Unterstützung von der Polizeiinspektion Mitte wurde angefordert. Schließlich parkte der Wagen in Oberkassel im Bereich Kaiser-Wilhelm-Ring und Düsseldorfer Straße. Zwei Personen durchstreiften die Wohngebiete und verschwanden in der Dunkelheit. Der komplette Bereich wurde von der Polizei umstellt. Schließlich konnte beobachtet werden, wie die Personen zwei Fahrräder in den Kofferraum des Kombis luden und davonfuhren. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Uniformierte Polizeikräfte wurden hinzugerufen. Die Täter fuhren über die Kniebrücke und dann über die Elisabethstraße in Richtung Südring. Nachdem die Insassen des BMWs von der Polizei zum Anhalten aufgefordert worden waren, erhöhte der Fahrer seine Geschwindigkeit und flüchtete über den Südring nach rechts in die Völklinger Straße Richtung Innenstadt.