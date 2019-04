Infrastruktur in Düsseldorf : Viele Straßen sind in schlechtem Zustand

Stadtbezirk 3 Gleich elf Straßen im Stadtbezirk 3 sind mehr oder weniger stark sanierungsbedürftig.

In den vergangenen Jahren wurde eine Zustandsdatenerfassung für 1211 Kilometer in der Baulast des Amtes für Verkehrsmanagement befindlichen Haupt- und Nebenverkehrsstraßen in Düsseldorf durchgeführt. Hierbei wurden Einzelschäden wie Risse, Spurrinnen und Schlaglöcher in ihrer Ausdehnung im Stadtgebiet erfasst. Unter dem Strich wurden so 84.000 Einzelschäden aufgelistet.