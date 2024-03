Wohnen über Düsseldorfer Schnellstraße Stadt und Investor präsentieren das Münchener-Straße-Projekt

Bei seinem Auftritt auf der Immobilienmesse Mipim in Cannes hatte Oberbürgermeister Stephan Keller auch ein Projekt aus dem Süden im Gepäck, das von vielen wohl bislang eher in die Abteilung „Träumerei“ abgelegt wurde: Investor „Pi Konzept GmbH“ plant rund 300 Wohneinheiten in modularer Bauweise oberhalb der vorhandenen Verkehrsachse der Münchener Straße zwischen Südring und der Heinrich-Heine-Universität.