Im Neubau „The Cradle“ Mobilitätshub im Düsseldorfer Hafen ist am Start

Keller dankte dem Investor Interboden ausdrücklich, der in schwierigen Zeiten das besonders nachhaltige und von HPP entworfene Holz-Hybrid-Haus fertiggestellt hat. Die Baumaterialien des Komplexes können nahezu komplett wiederverwendet werden. Daher kommt auch der Name, der das Motto „Cradle to Cradle“ (von der Wiege zur Wiege) zitiert.