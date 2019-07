Rheinturm „Rheinhold“ und vieles mehr : Das sind die neuen Düsseldorf-Souvenirs

Düsseldorf Die Werktstatt für angepasste Arbeit hat sich ein neues Düsseldorf-Maskottchen ausgedacht: Rheinhold heißt der Rheinturm ab sofort, und seine Freundin heißt Rheinholde. Rund um die beiden kann man Kinderbrücher, Frühstücksdosen und vieles mehr kaufen – und verschenken.

Der Rheinturm im Hafen zählt zweifellos zu den markantesten Landmarken der Düsseldorfer Skyline und ist zu einem Wahrzeichen der Stadt geworden. Die Werkstatt für angepasste Arbeit hat dem Rheinturm nicht nur den Namen Rheinhold verpasst, sondern ihm mit Rheinhilde auch eine mindestens ebenso liebenswerte Freundin zur Seite gestellt. Beide freundlich lächelnde Maskottchen gibt es als plüschige Kuschel-Türme für jeweils 21 Euro nun in den Touristen-Informationen der Stadt.

Dort sind auch zahlreiche weitere Rheinhold-und-Rheinhilde-Produkte wie Kindergartentaschen, Frühstücksdosen, Kapuzenhandtücher und nicht zuletzt die drei bislang erschienenen Kinderbücher erhältlich. Mit dem ersten, „Die Geschichte von Rheinhold und Rheinhilde“, hat die Autorin eine romantische Geschichte um den Fernsehturm und sein Spiegelbild angefangen. Elisabeth Iser vom Kreativ-Team der Werkstatt für angepasste Arbeit hat sich die ebenso spannenden wie informativen Geschichten um den Rheinturm ausgedacht, die die Zeichnerin Dagmar Gosejakob dann liebevoll und mit feinem Humor illustriert hat. Ideenmangel gab es zu keinem Zeitpunkt. „Die Bilder zu den Geschichten hatte ich schnell im Kopf, denn zu Düsseldorf geht immer was, wenn man seine Stadt liebt“, sagt Dagmar Gosejakob. Die Reihe wird fortgesetzt: Die vierte Folge steht kurz vor ihrer Veröffentlichung und auch der Erscheinungstermin für die fünfte steht bereits fest.

Die beiden handgefertigten Rheintürme mit ihrem gewinnenden Lachen überzeugen sowohl Kinder als auch Erwachsene, und sie haben sicherlich das Potential, mit ihrem Charme das Flair Düsseldorfs weltweit zu verbreiten. „Es ist in der Tat so, dass hier nicht nur deutsche Gäste Interesse an dem Mitbringsel haben, sondern auch viele Touristen aus dem Ausland freuen sich darüber“, sagt Ole Friedrich, Geschäftsführer von Düsseldorf Tourismus. Damit diese Klientel zukünftig noch besser angesprochen werden kann, sind seitens der Werkstatt für angepasste Arbeit bereits englische Versionen der Kinderbücher angedacht.