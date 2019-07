Düsseldorferin Jenny Jürgens bei Beckmann : Jenny Jürgens’ emotionaler Auftritt im TV

Düsseldorf Die Schauspielerin Jenny Jürgens hat regelmäßig TV-Auftritte, aber dieser bei Reinhold Beckmann war besonders, denn sie erzählte vom Familienleben und der Ehe ihrer Eltern. Und wie es ihr dabei ging.

Die in Düsseldorf und auf Mallorca lebende Schauspielerin Jenny Jürgens (52) war am Montagabend zu Gast in der NDR-Talkshow „Reinhold Beckmann trifft“. Darin berichtete sie sehr emotional vom Familienleben mit ihrem berühmten Vater Udo Jürgens und ihrer Mutter Panja. Ihre Eltern hätten eine offene Ehe geführt und unter einem Dach gelebt – „jeder hatte seinen eigenen Flügel, sein Wohnzimmer und sein Schlafzimmer“. Erst 1989 ließen sich Udo und Panja nach 26 Ehejahren scheiden – da war Jenny Jürgens Anfang 20. Sie sei froh, dass ihre Mutter nicht früher gegangen sei. „Ich weiß nicht, wie ich das mit sieben Jahren verkraftet hätte.“ Jenny Jürgens ist glücklich verheiratet mit dem Regisseur David Carreras. Mutter Panja besucht die beiden oft auf Mallorca. „Mama ist meine engste Vertraute“, sagt Jenny immer. Jürgens ist nicht nur Schauspielerin, sie engagiert sich auch als DRK-Botschafterin und rief die Initiative „Herzwerk – Aktiv gegen Armut im Alter ins Leben“. Hierzu findet am 4. Oktober in Düsseldorf eine große Gala statt, bei der ihre Schauspielfreundin Isabel Varell dabei ist, die ebenfalls Wurzeln in Düsseldorf hat. „Diese Aufgabe macht mich glücklich und gibt mir große Erfüllung“, sagt Jürgens, die regelmäßig auch selber Senioren hilft.