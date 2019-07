Freizeit in Düsseldorf : Eine Yoga-Stunde mit Ronaldo

Bilk Mit Yoga verbindet man Ruhe, Konzentration und Gelassenheit. Die Entspannungsübungen funktionieren auch bei Grundschülern, meint Kinderyogalehrerin Gina Duscher, die mit kleinen Tricks sogar Jungs vom Yoga überzeugt.

Die Stunde beginnt mit einem kurzen Aufwärmprogramm: „We warm up our body before we start“, erklärt die Kursleiterin den Kindern wie selbstverständlich auf Englisch. Und auch während der Übungen wird die Fremdsprache genutzt, um die Wiederholungen zu zählen. „Die Kinder merken meistens gar nicht, dass wir mit ihnen immer mal wieder Englisch sprechen. So lernen sie Vokabeln, ohne dass es ihnen bewusst ist“, erklärt Gina Duscher den bilingualen Anreiz des Kurses.

Nach den Aufwärmübungen trifft sich die Gruppe wieder in der Mitte des Studios, jeder sitzt auf seiner Matte. Da der Kurs hauptsächlich aus Fußballern besteht, hat die Kursleiterin Fotos von Profispielern mitgebracht, die Yoga- und Dehnübungen machen: die Nationalspieler Manuel Neuer und Mario Götze, aber auch internationale Stars wie Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi. Heute darf der neunjährige Antonio einen Spieler auswählen: „Ich möchte Antoine Griezmann“, sagt er und deutet auf den französischen Nationalspieler. „Ich spiele selber viel Fußball und Griezmann ist mein Lieblingsspieler“, erzählt Antonio, der in der Bundesliga der Fortuna die Daumen drückt.

Im Anschluss binden Gina Duscher und Lisa Völcker eine weitere Besonderheit in ihren Kurs ein. In diversen Aufbewahrungsboxen haben sie getrocknetes Obst vorbereitet: Orangen, Ananas, Äpfel. Die Kinder schütteln die Box, tasten und riechen an den Stücken und probieren am Ende. „Na? Was ist das?“, fragt Duscher in die Runde und bekommt zu Beginn noch fragende Blicke als Antwort. Doch nach mehrmaligem Versuchen kommen die Kinder auf die Lösungen. Mit diesen „Achtsamkeits-Übungen“, wie Duscher sie nennt, soll der Umgang mit Obst, aber vor allem auch das Gefühl des Abwartens und Aushaltens bis zur richtigen Lösung trainiert werden.