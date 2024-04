Politik in Düsseldorf Georg Blanchard schließt sich Wagenknecht-Partei an

Durch die Gründung des BSW sei eine Situation entstanden, die für ihn in Zukunft bei den Linken keine wirksame Beeinflussung der Wähler mehr möglich mache. „Der Hauptgrund für meinen Wechsel ist aber, dass von allen Parteien das BSW der AfD die meisten Wählerstimmen wegnehmen kann. AfD-Wähler sind im Gegensatz zu den AfD-Mitgliedern in der großen Mehrheit keine Nazis, sondern ihnen fehlt in der Parteienlandschaft einfach eine echte kritische Alternative. Die ist jetzt durch das BSW gegeben“, erklärt Blanchard. In allen Umfragen habe die Wagenknecht-Partei auf Anhieb starke Ergebnisse erreicht. „Das verspricht eine ordentliche Verringerung der AfD-Stimmen“, glaubt Blanchard, der sein Mandat als Bezirksvertreter im Stadtbezirk 4 behalten will.