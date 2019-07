Vorbild aus Düsseldorf : Kurdenmetropole Erbil will von der Rheinbahn lernen

Die Delegation aus Erbil informierte sich bei der Rheinbahn in Lierenfeld. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Die irakische Millionenstadt hat nach zwei Kriegen keinen ÖPNV mehr. Beim Wiederaufbau setzt sie auf 120 Jahre Erfahrung in Düsseldorf.

Viel wird über die Rheinbahn geklagt, über Verspätungen, Risse in den Bahnen, Pannen bei der Bestellung neuer Fahrzeuge oder schlechten Service. Aber verglichen mit Erbil ist das Meckern auf ganz hohem Niveau, denn in der 1,2 Millionen Einwohner großen Kurdenmetropole im Irak gibt es überhaupt keinen ÖPNV. „Es gab mal einen, aber die gesamte Infrastruktur dafür ist im iran-irakischen Krieg in den 1980er Jahren und im zweiten Golfkrieg 1991 zerstört worden“, erläutert Nihad Salim Qoja. Er war zwölf Jahre Oberbürgermeister von Erbil und ist jetzt Regierungsbeauftragter für Verkehr.

Die Hauptstadt der autonomen Region Kurdistan will aber wieder einen ÖPNV aufbauen. Bisher fahren nur ein paar Sammeltaxen über Erbils Straßen, da muss man schon Glück haben, dass man mit so einem Gefährt in die richtige Richtung gebracht wird. „Ein verlässlicher ÖPNV ist dringend nötig. Täglich fahren 450.000 Autos auf den Straßen“, so Qoja. „ÖPNV würde das Verkehrsaufkommen reduzieren, so die Umwelt entlasten und wäre für die Bevölkerung einfacher und billiger zu nutzen.“ Deshalb waren Qoja, Abdulqalek Fayzulla (Generaldirektor öffentliches Verkehrsamt Erbil) und Haval Shakir Akrey (Chef­ingenieur und IT-Chef Erbil) auf Informationsbesuch bei der Rheinbahn.

Weil das Augenmerk vorläufig auf dem Aufbau von City-Buslinien steht – seit 2014 wurde die Verkehrsinfrastruktur in Erbil mit breiten Straßen ausgebaut –, ließ sich das kurdische Trio schwerpunktmäßig die Rheinbahn-Aktivitäten in Sachen Busverkehr zeigen. „Aber wir haben den ganzen Betrieb besichtigt, um Ideen zu bekommen“, verriet Qoja. „Die Rheinbahn besteht seit 120 Jahren, es ist beeindruckend über wie viel Erfahrung das Unternehmen verfügt. Jede Information ist für uns wichtig.“

Die Informationen gab Rheinbahn-Mitarbeiter Hans Männel gerne. „Die Rheinbahn erhält ja auch immer neue Impulse, wenn Besuchergruppen zu uns kommen“, meinte Männel. „Wir haben auch schon über die Nutzung von E-Bussen und über den Verkauf von in Düsseldorf genutzten Bussen diskutiert.“

Wenn es aber ans Verkaufen geht, geht es auch um Geld – und genau daran hapert es in Erbil. „Wir leiden stark unter den Wirtschaftssanktionen gegen den Irak. Und zuletzt waren wir auch mit der Bekämpfung des IS beschäftigt. Das hat die wirtschaftliche Entwicklung gestoppt und zu einer Krise geführt“, so Qoja. „So langsam normalisiert sich die Situation wieder und wir können erste Projekte einleiten.“

Wann es mit dem ÖPNV in Erbil konkret wird, ist aber nicht absehbar. Noch sind enorm viele Fragen zu beantworten. „Die erste Frage ist: Welche Unternehmensstruktur erhält die ÖPNV-Gesellschaft. Soll es ein kommunaler Verkehrsbetrieb werden oder ein privater Anbieter unter Kontrolle einer Regiegesellschaft“, erläuterte Ulrich Luedtke (Managing Director LRTC GmbH). Die Düsseldorfer Light Rail and Road based Transit Consultants (LRTC) waren als international tätiges Beratungsunternehmen für den Aufbau von ÖPNV-Netzen mit bei der Rheinbahn-Führung. Die LRTC war bereits in Abu Dhabi, Dubai oder Riad aktiv. Demnächst vielleicht auch mit ÖPNV-Expertise in Erbil.