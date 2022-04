Aktion des Hellerhofer Bürgervereins : Frühjahrsputz in Hellerhof

Frühjahrsputz in Hellerhof

Beim Frühjahrsputz in Hellerhof sammelten die freiwilligen Helfer, darunter auch der Vereinsvorsitzende Harald Mikat, eifrig Müll. Foto: Klahn

Düsseldorf Mitglieder des Bürgervereins hatten eine Dreck-weg-Aktion gestartet. Der Ärger über viele in der Gegend herumliegende Tüten mit Hundekot ist groß.

Die Mitglieder des Hellerhofer Bürgervereins haben in ihrem Stadtteil Frühjahrsputz gemacht. Trotz echten April-Wetters – mit Regen, Sonne, Wolken und Hagel – trafen sich zehn Erwachsene und einige Kinder gut ausgerüstet, um Hellerhof vom Müll zu befreien. „Die Aktion hat sich gelohnt“ sagt Cordula Klahn, Initiatorin der Aktion und Schatzmeisterin des Vereins, „obwohl nur ein Teil der Straßen, Wege und Grünanlagen überhaupt bearbeitet werden konnte. Im nächsten Jahr, vielleicht auch noch einmal im Herbst, werden wir diese Müllsammel-Aktion bei hoffentlich besserem Wetter wiederholen.“

Harald Mikat, Vorsitzender des Bürgervereins und selbst Hundebesitzer, zeigt sich entsetzt über den überall herumliegenden Hundekot: „Wir haben viele Tüten mit Hundekot im Gebüsch gefunden“. Für ihn ist es unverständlich, warum Hundebesitzer die Tüten auf ihrem Spaziergang nicht zum nächsten Papierkorb mitnehmen. Gefunden wurde auch die Büchersammlung eines Medizinstudenten am Hellerhofweg, Reifen, Topfdeckel, Tüten mit Hausmüll, Flaschen und Scherben, jede Menge Masken, Plastikflaschen, Dosen und Verpackungen von Snacks und Bonbons, heißt es in einer Pressemitteilung. „Schade, dass unser schöner Stadtteil so verunstaltet und obendrein der Umwelt geschadet wird. Wir werden uns weiter für ein sauberes Hellerhof einsetzen,“ sagt der Vorstand des Bürgervereins unisono.