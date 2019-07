Nach der Hitzewelle in NRW : Am Samstag „wird es mit den Gewittern ordentlich brodeln“

Die schlimme Hitze ist vorbei. Am Wochenende erwarteten Meteorologen für NRW endlich Abkühlung und Schauer und Gewitter. Am Samstag „wird es mit den Gewittern ordentlich brodeln“, sagte eine Expertin des Deutschen Wetterdienstes. Unwetter seien landesweit möglich, nur der Nordosten von NRW bleibe zunächst verschont bei Temperaturen um die 31 Grad. Am Sonntag rechnet der DWD weiter mit Regen und Gewittern. In der Eifel werden 22 Grad erwartet, in Aachen seien 25 Grad möglich und in Minden sollen die Temperaturen auf bis zu 29 Grad klettern.