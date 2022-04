Hausbrauerei in Düsseldorf : Schumacher braut ein naturtrübes Altbier nur für die Ukraine

Hausbrauerei in Düsseldorf

Düsseldorf Die Schumacher Brauerei hat sich etwas Besonderes einfallen lassen, um den Menschen in der Ukraine zu helfen. Es gibt ein speziell gebrautes Altbier zu kaufen, die gesamten Einnahmen werden gespendet.

Irina Heidenbluth lebt seit fast 30 Jahren in Deutschland, seit zehn Jahren arbeitet sie als „Kaltmamsell“, das ist eine Küchen- und Buffetkraft für kalte Speisen, in der Brauerei Schumacher. Dass sie den Fuß gebrochen hat und auf Krücken angewiesen ist, ist zurzeit ihre kleinste Sorge. Denn Heidenbluth kommt gebürtig aus der Ukraine und hat den Kontakt in die Heimat nie abreißen lassen, täglich telefoniert sie jetzt während des Krieges mit Verwandten und fragt, wie es geht.