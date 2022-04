Illegales Rennen in Düsseldorf : Polizei stoppt zwei 21-Jährige und beschlagnahmt Autos

Düsseldorf Der Karfreitag ist der traditionelle Tag der Autoposer und sorgt für Schwerpunkteinsätze der Polizei. Zwei junge Männer wollten auf dem Südring in Düsseldorf schon am Mittwochabend zeigen, wie schnell sie fahren können.

Sie traten so kräftig aufs Gas, dass beim Abbremsen vor den Ampeln automatisch die Warnblinkanlage ansprang. Zwei junge Männer sind bei ihrem illegalen Beschleunigungsrennen auf dem Südring am Mittwochabend gegen 23 Uhr von der Polizei dann aber gestoppt worden. Ihre Führerscheine wurden eingezogen, die Autos sichergestellt.

Beide Fahrer waren 21 Jahre alt, sie waren mit einem Mercedes CLS und einem VW Golf GTE unterwegs. Sie fuhren auf dem Südring aus Richtung Südbrücke Richtung Oberbilk. Auf der Route befinden sich zahlreiche Ampeln und bei jeder Ampel gaben sie umgehend Vollgas, sobald sie auf Grün sprang. Die nächste Ampel zeigte für die Raser dann Rot und so waren immer wieder Vollbremsungen fällig. Diese waren so heftig, dass jedes Mal die Warnblinkanlage aktiviert wurde.

Am so genannten Car-Freitag stehen für die Düsseldorfer Polizei die nächsten Einsätze in Sachen Auto-Freaks an. In der Düsseldorfer Innenstadt wird die Poserszene erwartet, Fachleute werden die Autos überprüfen. Immer wieder werden illegale Umbauten festgestellt. Die Strafen für Wiederholungstäter sind jetzt von 80 auf 5000 Euro erhöht worden.