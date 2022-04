Benefiz-Aktion : Meckenstock versteigert für die Bürgerstiftung

Düsseldorf Auch Jacques Tilly wird dabei sein und eines seiner Bilder signieren. Die Erlöse werden für gute Zwecke gespendet.

Auch zu ersteigern ist das Düsseldorf-Panorama-Bild von Jacques Tilly, der bei der Versteigerung anwesend ist und sein Werk dann auch mit seiner Unterschrift aufwerten wird. Tilly hat es nicht weit zur Versteigerung – diese findet an seinem Arbeitsplatz statt, in der Wagenbau-Halle an der Merowingerstraße 86-88 in Bilk. Dort werden Bänke und Tische aufgebaut. „Et jibt jet zo müffele un süffele“, sagt Meckenstock, „der Erlös vom Verkauf des Eierlikörs und Weins geht komplett an die Bürgerstiftung“.