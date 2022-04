Spendenaktion in Nettetal : Grundschüler starten Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge

Nettetal Zwei sechs- und siebenjährige Jungen aus Lötsch haben eine eigene Oster-Spendenaktion gestartet. Selbst bemalte Ostereier gaben sie gegen eine Spende für die Flüchtlingshilfe ab.

Wie gehen Kinder mit dem Krieg in der Ukraine um? Sie sehen schreckliche Bilder in den Nachrichten und hören von den Flüchtlingen, die auch bis nach Nettetal gekommen sind. In Lötsch haben Jan Weidenfeld, Mika van de Reydt und seine Schwester Finja van de Reydt nicht nur zugeschaut, sondern sind aktiv geworden. Sie haben Plastik-Eier bunt bemalt und diese in der Lötscher Nachbarschaft gegen Spenden für die Ukraine-Flüchtlinge abgegeben. Über 100 Eier kamen so zusammen. Letztlich wurden über 400 Euro eingenommen. Das Geld wurde dem Verein Flüchtlingshilfe Nettetal und dessen Vorsitzenden Ralf Schröder am Dienstag überreicht. Die sechs und sieben Jahre alten Schüler der Katholischen Grundschule in Breyell, begleitet von der viereinhalbjährigen Schwester, haben gemeinsam die Eier zu Hause bemalt, alles in einem Bollerwagen verstaut und sind dann zusammen durch Lötsch und Schaag losgezogen. Um den Hals hatten sie ein Schild, das ihre Ukraine-Aktion erklärte. Die begleitenden Mütter hielten sich dezent im Hintergrund. Mutter Simone Weidenfeld ist begeistert, wie positiv die Resonanz auf die Aktion der Kinder war. „Eigentlich wollten sie jedes Ei für einen Euro anbieten, aber die meisten haben mehr gespendet.“ Die Menschen, bei denen die Kinder klingelten, seien supernett gewesen. Die beiden Jungen, die beste Freunde sind, hätten sich die Aktion selber ausgedacht und seien stolz über das Ergebnis ihrer Aktion. Und die Mutter ist gespannt, was die beiden sich als nächstes einfallen lassen. Doch während ihre bunt bemalten Eier jetzt in vielen Lötscher Gärten aufgehängt werden, freuen sie sich auf eigene süße Ostereier.